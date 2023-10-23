Москва, 23 октября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Граждане России теперь имеют право устанавливать нестандартные номера на автомашины. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА Регнум

По его данным, автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера. Соответствующие изменения в ГОСТ внёс Росстандарт, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения.

Уточняется, что месяц назад «нестандартные» номера на автомобили были разрешены лишь сзади.

В Российской автомобильной ассоциации ранее указывали на неудобства, которые испытывают некоторые автовладельцы из-за запрета, говорится в материале.

Уточняется, что раньше за установку квадратного номера спереди авто грозил штраф 500 рублей.

Как передавало ИА Регнум, в России появится экспериментальная дорожная разметка для соблюдения дистанции. Сотрудники государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») протестируют её на некоторых трассах с повышенным скоростным режимом — до 110 км в час и до 130 км в час. Об этом 8 августа сообщили в организации.

Горизонтальную разметку, представляющую собой серию стрелок и галок, нанесут на восьми участках трасс госкомпании. Две из них расположены в Московской области на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Ещё четыре — на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Появится новая разметка и на двух участках М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.