Автомобилистам разрешили устанавливать нестандартные номера спереди машины
«Ъ»: водителям разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Москва, 23 октября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Граждане России теперь имеют право устанавливать нестандартные номера на автомашины. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По его данным, автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера. Соответствующие изменения в ГОСТ внёс Росстандарт, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения.
Уточняется, что месяц назад «нестандартные» номера на автомобили были разрешены лишь сзади.
В Российской автомобильной ассоциации ранее указывали на неудобства, которые испытывают некоторые автовладельцы из-за запрета, говорится в материале.
Уточняется, что раньше за установку квадратного номера спереди авто грозил штраф 500 рублей.
Как передавало ИА Регнум, в России появится экспериментальная дорожная разметка для соблюдения дистанции. Сотрудники государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») протестируют её на некоторых трассах с повышенным скоростным режимом — до 110 км в час и до 130 км в час. Об этом 8 августа сообщили в организации.
Горизонтальную разметку, представляющую собой серию стрелок и галок, нанесут на восьми участках трасс госкомпании. Две из них расположены в Московской области на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Ещё четыре — на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Появится новая разметка и на двух участках М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.