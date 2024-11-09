Москва, 9 ноября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Игроки воронежского клуба «Факел» прямо во время футбольного матча в Москве нашли на поле мобильный телефон, который, вероятно, кто-то забыл.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Игра в рамках матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проходила 9 ноября на стадионе в Черкизове. Футболисты из Воронежа играли против московской команды «Локомотив».

Они обнаружили устройство уже на второй минуте спортивного поединка. Находку сделал защитник «Факела» Игорь Калинин. Он отдал обнаруженный телефон капитану команды Ираклию Квеквескири. Ситуация вызывала у некоторых игроков улыбки.

Судья матча сопроводил Квеквескири до бровки, и находку передали главному тренеру «Факела» Дмитрию Пятибратову. Тот в свою очередь отдал аппарат резервному арбитру.

Как сообщало ИА Регнум, в матче РПЛ «Локомотива» против «Факела» 9 ноября 2024 года победила московская команда. Игра закончилась со счётом 2:1. Оба гола забил с 11-метровой отметки полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. В составе «Факела» отличился нападающий Евгений Марков, который вышел на замену.

В марте 2018 года во время матча чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» болельщик бросил на поле стробоскоп. Ему вынесли наказание в виде штрафа и годового запрета на посещение матчей лиги.