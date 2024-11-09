Москва, 9 ноября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В московском районе Северное Бутово проведут реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда. Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к работам. Об этом 9 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Он отметил, что сейчас водоём находится в неудовлетворительном состоянии: он зарос водорослями, на дне много ила, также разрушается береговая линия.

«В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — пояснил заммэра.

Специалисты очистят пруд от иловых отложений общим объёмом более 325 кубометров, что позволит увеличить глубину до необходимых отметок. Также обновят конструкцию береговых полос протяженностью более 140 м и создадут зону биоплато, где высадят более 1,8 тыс. водных растений.

Работы планируют завершить в четвертом квартале текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября стартовали работы по очистке Ивановских прудов на востоке Москвы. Всего в порядок планируется привести 1,3 га. Из водоёмов уберут более 6 тыс. кубометров ила. Для рыбаков на нижнем пруду поставят две дополнительные площадки. В завершение вокруг водоёмов создадут четыре зоны биоплато общей площадью более 800 кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 сентября сообщил о завершении благоустройства территории у прудов на Чертановской улице в столице. На территории у водоёмов появился единый пешеходный маршрут, в который также вошли несколько озеленённых территорий и дворовые.