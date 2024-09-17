Москва, 17 сентября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Специалисты приступили к работам по реабилитации Ивановских прудов на востоке Москвы, заявил 17 сентября заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба мэрии мегаполиса.

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«Водоёмы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория обильно зарастает водной растительностью, на всём протяжении береговой полосы наблюдается эрозия и высыпание грунта», — сказал Бирюков.

Общая площадь прудов, которую очистят, составляет 1,3 га. Из них уберут более 6 тыс. кубометров ила, увеличив глубину. Также для формирования ложа водоёма проведут отсыпку песком, реабилитируют береговую полосу, протяжённость которой составляет более 600 м.

Для рыбаков на нижнем пруду поставят две дополнительные площадки. В завершении вокруг водоёмов создадут четыре зоны биоплато, общей площадью более 800 кв. м. Там посадят свыше 11 тыс. водных растений.