Москва, 13 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В Москве завершилось благоустройство территории у прудов на Чертановской улице, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам главы города, в 2023 году водоёмы были очищены от ила. По итогам работ, которые специалисты завершили уже в этом году, на территории у прудов появился единый пешеходный маршрут. В этот маршрут также вошли несколько озеленённых территорий и дворовые.

Помимо этого, в маршрут включили ранее обновлённое пространство у Битцевского лесопарка. Были созданы пространства, где горожане занимаются спортом и спокойно отдыхают на берегу водоёмов.

На деревянном настиле расположены лежаки, а также открытые зоны для отдыха с парковыми качелями. Кроме того, в спортивной зоне находятся игровые комплексы и несколько площадок для детей. Также у прудов были высажены деревья и кустарники, специалисты создали рокарии и обновили систему оповещения.

Собянин отметил, что на данный момент в районе Чертаново Южное проживают более 150 тысяч человек. Чтобы повысить их комфорт, столичные власти работают над развитием социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реабилитации Соловьиного пруда на юго-западе Москвы. Они удалят 3,5 тыс. куб. м иловых отложений, обустроят зону вокруг водоёма и выполнят ремонтные работы на береговой полосе.