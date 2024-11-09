Канберра, 9 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. На пляжи восточного побережья Австралии выбросило тысячи мёртвых буревестников, предположительно погибших от истощения. Соответствующий материал приводит The Guardian.

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«Тысячи короткохвостых буревестников выбрасывает на берег на пляжах восточного побережья Австралии, и исследователи не уверены в причинах и масштабах гибели этих морских птиц», — указано в публикации.

Представительница группы учёных Adrift Lab Дженнифер Лаверс заявила, что подобные массовые случаи нетипичны для морских птиц с большой продолжительностью жизни и «не имеют смысла с эволюционной точки зрения». Она уточнила, что признаки истощения могут указывать на проблемы с поиском пропитания.

Как передавало ИА Регнум, кита Хвальдимира нашли мёртвым 31 августа у берегов Норвегии. Кита прозвали «шпионом российского Военно-морского флота». Белухе дали прозвище Хвальдимир (hval — норвежское «кит») в честь президента России Владимира Путина.

Впервые Хвальдимира заметили в области Финмарк в Норвегии в 2019 году, и на нём была подходящая для установки экшен-камеры упряжка с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. В результате кита прозвали «российским шпионом». При этом в Норвежском управлении рыболовства считают, что кит-белуха вёл себя так, как будто привык к людям.