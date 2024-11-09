Вашингтон, 9 ноября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Пентагон ограничен в запасе боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Украине, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Пентагон имеет ограниченные запасы запускаемых с воздуха боеприпасов, которые он может направить для вооружения новых украинских истребителей F-16», — сказано в публикации со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и экс-сотрудника Пентагона.

Авторы материала также отметили, что Вашингтон намерен поставить Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Кроме того, сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS в обход других заказчиков.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Киеву F-16 чрезмерно затратной. При этом он указал, что на 40 млрд долларов, которые Вашингтон собирался потратить на поставку F-16, можно «купить уйму снарядов 155 мм и управляемых ракет GMLRS».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки западными странами истребителей F-16 Киеву ни на что не повлияют. Российский лидер добавил, что подобные действия западных стран лишь затягивают вооружённый конфликт.