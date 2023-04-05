В Пентагоне назвали передачу Киеву F-16 чрезмерно затратной
Замглавы Комитета начальников штабов США Грейди назвал передачу Украине F-16 чрезмерно затратной
Вашингтон, 5 апреля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день более целесообразно поставить Киеву необходимые боеприпасы, чем запрашиваемые Украиной американские истребители F-16. Об этом 5 апреля в ходе выступления на форуме по безопасности в Центре стратегических и международных исследований заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди.
По его мнению, передача самолётов режиму Зеленского «прямо сейчас» была бы чрезмерно затратной.
«Это было бы действительно крайне дорого, и решение текущей проблемы ― в долгосрочной перспективе. Может быть, об этом мы будем говорить позднее, я не знаю», ― цитирует ТАСС адмирала.
При этом он указал, что на 40 миллиардов долларов, которые Вашингтон собирается потратить на поставку F-16, можно «купить уйму снарядов 155 мм и управляемых ракет GMLRS».
Грейди подчеркнул, что в этом вопросе необходимо учитывать «окупаемость инвестиций для нынешней борьбы», а о том, как будут укомплектованы украинские военные в будущем, нужно будет думать позднее.
Как сообщал ИА REGNUM, тему передачи Украине американских истребителей F-16 начали обсуждать в США в феврале текущего года. Как заявил глава комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, в случае «достаточного давления» со стороны как демократов, так и республиканцев в парламенте может быть принято положительное решение Вашингтона о поставках. Сам конгрессмен отметил, что считает обоснованным требование направить Украине истребители и ракетные комплексы ATACMS.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что поставки на Украину американских истребителей F-16 могут существенно увеличить вероятность «победы» Киева в конфликте. Украинский лидер отметил, что глава Белого дома Джо Байден и его помощники считают, что в данный момент самолёты F-16 Украине не нужны. Поэтому Зеленский пытался убедить президента США в том, что F-16 как раз необходимы Киеву, так как они могут помочь Украине «защитить себя», и США должны как можно быстрее организовать их поставку.