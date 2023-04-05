Вашингтон, 5 апреля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день более целесообразно поставить Киеву необходимые боеприпасы, чем запрашиваемые Украиной американские истребители F-16. Об этом 5 апреля в ходе выступления на форуме по безопасности в Центре стратегических и международных исследований заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его мнению, передача самолётов режиму Зеленского «прямо сейчас» была бы чрезмерно затратной.

«Это было бы действительно крайне дорого, и решение текущей проблемы ― в долгосрочной перспективе. Может быть, об этом мы будем говорить позднее, я не знаю», ― цитирует ТАСС адмирала.

При этом он указал, что на 40 миллиардов долларов, которые Вашингтон собирается потратить на поставку F-16, можно «купить уйму снарядов 155 мм и управляемых ракет GMLRS».

Грейди подчеркнул, что в этом вопросе необходимо учитывать «окупаемость инвестиций для нынешней борьбы», а о том, как будут укомплектованы украинские военные в будущем, нужно будет думать позднее.

Как сообщал ИА REGNUM, тему передачи Украине американских истребителей F-16 начали обсуждать в США в феврале текущего года. Как заявил глава комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, в случае «достаточного давления» со стороны как демократов, так и республиканцев в парламенте может быть принято положительное решение Вашингтона о поставках. Сам конгрессмен отметил, что считает обоснованным требование направить Украине истребители и ракетные комплексы ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что поставки на Украину американских истребителей F-16 могут существенно увеличить вероятность «победы» Киева в конфликте. Украинский лидер отметил, что глава Белого дома Джо Байден и его помощники считают, что в данный момент самолёты F-16 Украине не нужны. Поэтому Зеленский пытался убедить президента США в том, что F-16 как раз необходимы Киеву, так как они могут помочь Украине «защитить себя», и США должны как можно быстрее организовать их поставку.