Пятигорск, Ставропольский край, 9 ноября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Женщина, получившая серьёзные ожоги при взрыве газа в многоквартирном доме в Пятигорске, помещена в реанимацию. Помимо неё медики оказали помощь ещё двум пострадавшим, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов 9 ноября в Telegram-канале.

МЧС РФ

«По предварительным данным, одна женщина погибла, одна пострадавшая находится в реанимации городской больницы с ожогами, ещё двум оказана амбулаторная медицинская помощь», — написал Ворошилов.

Он отметил, что утром в жилом доме на улице Тольятти в одной из квартир произошёл взрыв газовоздушной смеси. Повреждены 22 квартиры, а также семь нежилых помещений и девять автомобилей. После взрыва объявлена чрезвычайная ситуация муниципального уровня.

Специалисты обследуют дом, чтобы оценить безопасность проживания в нём. Координировать ликвидацию последствий ЧП и оценку причинённого ущерба будет оперативный штаб, добавил глава города.

Как сообщало ИА Регнум, после взрыва в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске начался пожар. Открытое горение ликвидировали на площади 50 кв. м., из дома эвакуировали десять человек. Власти пообещали предоставить жильцам при необходимости места временного размещения.