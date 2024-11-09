Алексин, Тульская область, 9 ноября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Повреждения в четырёх частных домах зафиксированы в тульском Алексине после ночной атаки украинских дронов на регион, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 9 ноября в Telegram-канале.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«По уточнённым данным, повреждено остекление четырёх частных домов в муниципальном образовании город Алексин», — написал Миляев.

Ранее глава региона сообщал, что обломки дрона выбили стёкла в одном из частных домов, пострадавших не было. Глава администрации Алексина Павел Фёдоров пообщался с жильцами и пообещал, что им заменят оконные блоки, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских дронов самолётного типа, направленных для атак на территорию РФ. Из них 28 были сбиты над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской областями. Ещё по одному беспилотнику средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Орловской и Тверской областей.

В результате падения обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получила линия электропередачи на границе Тульской и Калужской областей. В результате случившегося никто не пострадал.