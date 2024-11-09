Калуга, 9 ноября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Линия электропередачи (ЛЭП) на границе Тульской и Калужской областей получила незначительные повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил 9 ноября глава Калужской области Владислав Шапша.

Belkin Alexey/Global Look Press

«При падении БПЛА незначительно повредил линию электропередачи», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник был сбит в ночное время. Шапша отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Глава региона также добавил, что на место падения обломков прибыла оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 2 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в Калужской области два БПЛА. Их обнаружили над территорией Жуковского района. В результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

9 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал, что в ночное время российские силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотник ВСУ над регионом. Обломки беспилотника при падении выбили стёкла частного дома. Ранения людей удалось не допустить.

9 ноября Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что система ПВО России за ночь обезвредила 50 украинских беспилотников. По данным министерства, 28 украинских дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской, четыре над территорией Новгородской, два — над Смоленской, два — над Тульской областями. Ещё по одному беспилотнику средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Орловской и Тверской областей.