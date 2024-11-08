Луганск, 8 ноября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Жениха из программы «Давай поженимся» приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство 10-летней давности, которое он совершил в Луганской Народной Республике, сообщила 8 ноября старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

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Ранее ИА Регнум передавало, что суд в Москве вынес приговор за резонансное убийство школьниц 34-летней давности.

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