Будапешт, 8 ноября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Страны Евросоюза приняли на саммите в Венгрии Будапештскую декларацию о повышении конкурентоспособности Европы, сообщил 8 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча лидеров государства ЕС прошла в столице этой республики. Премьер-министр отметил, что принятие документа стало главным приоритетом венгерского председательства.

«В Будапештской декларации решили сократить административное бремя, снизить цены на энергоносители, поддержать общую промышленную политику, реализовать полноценный союз рынка капитала и способствовать инновациям. И согласились, что конкурентоспособность будет учитываться при любом новом представлении», — сказал венгерский лидер, которого цитирует портал ma7. sk.

В июле Орбан заявлял, что к ноябрю Венгрия планирует представить лидерам стран Евросоюза пакт о конкурентоспособности Европы. По его словам, этот документ поможет открыть новую главу в европейской экономике и позволит исправить ошибки.

Глава правительства также подчёркивал, что для Европы важно производить дешевую, качественную и современную продукцию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце Орбан заявил, что Европа движется по самоубийственному пути из-за своей ошибочной экономической политики и разделения мира на два блока. Он предупредил, что Венгрия не будет присоединяться ни к одному из них. Кроме того, премьер-министр уточнил, что рост экономики замедляется из-за вмешательств, запретов и санкций.