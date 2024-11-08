Москва, 8 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В выходные дни 9-10 и 16–17 ноября изменится график движения поездов на четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

BELKIN ALEXEY/GLOBALLOOKPRESS

В указанные дни будут проводиться работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на калужском направлении, сказано в сообщении.

«От «Солнечной» до «Лесного Городка» поезда в обе стороны следуют по пути «на Железнодорожную». От «Мещерской» до «Площади трёх вокзалов» интервалы движения увеличены до 30 минут», — проинформировала пресс-служба.

Кроме того, на калужском направлении интервалы движения поездов МЦД будут увеличены до 1 часа 20 минут. Пассажирам рекомендуют пользоваться поездами, которые будут курсировать от и до Киевского вокзала каждые 15-20 минут с остановками на «Минской», «Аминьевской», «Очаково», в Переделкино и Апрелевке.

Часть поездов со стороны «Железнодорожной» в указанные дни будут следовать укороченными маршрутами от «Нижегородской», «Площади трёх вокзалов», «Поклонной», «Мещерской» и «Лесного Городка» и в обратном направлении до этих станций, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба мэрии столицы сообщила, что с 8 ноября в Москве заработают три новых маршрута наземного городского транспорта, а 9 ноября в разных округах города изменятся ещё семь маршрутов, которые обеспечат остановку электробусов ближе к жилым домам, социальным объектам и станциям метро.

Начали работу экспресс-маршрут № 102, который проходит от станции метро «Филатов Луг» до Новых Ватутинок, № 241, соединивший станцию «Кокошкино» МЦД-4 и жилой комплекс «Новое Внуково», а также С161, который объединил районы Вороново и Краснопахорский в ТиНАО, отмечалось в сообщении.