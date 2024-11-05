Москва, 5 ноября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. C 8 ноября в Москве заработают три новых маршрута наземного городского транспорта, а 9 ноября в разных округах города изменятся ещё семь маршрутов, которые обеспечат остановку электробусов ближе к жилым домам, социальным объектам, а также станциям метро. Об этом сообщается на сайте мэрии.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы регулярно анализируем работу наземного транспорта. Там, где это необходимо, запускаем новые маршруты и корректируем существующие. В начале ноября мы улучшим маршруты наземного транспорта в 21 районе столицы, а также в подмосковных Люберцах. Комфортные и быстрые поездки на наземном транспорте — приоритетная задача», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Среди трёх новых маршрутов — экспресс-маршрут № 102, который пройдёт от станции метро «Филатов Луг» до Новых Ватутинок, № 241, который соединит станцию Кокошкино МЦД-4 и жилой комплекс «Новое Внуково», а также С161, который объединит районы Вороново и Краснопахорский в ТиНАО.

Помимо этого, в Зеленограде продлят маршрут № 10 для сообщения большего числа микрорайонов со станцией Зеленоград — Крюково МЦД-3, маршрут № 722 тоже продлят до станции метро «Некрасовка», а автобусы № 822 получат новый номер — 682 и будут заезжать к станции Белокаменная МЦК, курсируя в обе стороны.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Ликсутов сообщил, что в Москве электробусы вышли ещё на четыре маршрута, которые охватывают 19 районов столицы. Всего в городе работает уже более 2 тыс. электробусов, отметил заместитель мэра.

В сентябре мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве запустили движение на новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского в Таганском районе. Новый маршрут свяжет шесть районов Москвы, по нему будут курсировать семь современных низкопольных трёхсекционных трамваев «Витязь — Москва».