Сергиев Посад, Московская область, 8 ноября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В Сергиевом Посаде девушка в наушниках не заметила красный сигнал светофора и звуки приближающегося поезда, но чудом выжила. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Пресс-служба Московской железной дороги

«6 ноября на станции Сергиев Посад девушка в наушниках, не обращая внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы приближающего поезда, буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз девушка осталась жива и почти не пострадала», — говорится в сообщении.

Железнодорожники призвали пешеходов не испытывать судьбу и соблюдать правила безопасности при переходе через пути, уточнив, что наушники и гаджеты — «плохие спутники».

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября пассажир упал на рельсы в метро из-за собственной невнимательности. Как сообщила прокуратура Москвы, утром 7 ноября мужчина рухнул на пути на станции «Новослободская», засмотревшись в свой телефон.

Не так повезло жителю Санкт-Петербурга. 6 ноября он получил тяжёлые травмы, упав на строящиеся пути на станции «Спортивная». 38-летний мужчина, засмотревшись в телефон, не заметил, что подошёл к краю платформы, и упал. Его госпитализировали.