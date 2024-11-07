Санкт-Петербург, 7 ноября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Пассажир петербургского метрополитена засмотрелся в свой телефон и упал с платформы прямо на строящиеся пути на станции метро «Спортивная». Об этом сообщила городская прокуратура в Telegram-канале.

«Вчера днём пассажир станции метрополитена «Спортивная», засмотревшись на телефон, вышел за ограничительную линию платформы и упал. Пострадавшего достали и передали в руки медикам», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что несмотря на то, что трагедии удалось избежать, необходимо соблюдать правила безопасности в общественном транспорте. В ведомстве отметили, что метро — это место, где нужно быть «особенно внимательным».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Москве самокат упал на рельсы на участке Таганско-Краснопресненской линии, из-за чего временно были увеличены интервалы движения поездов.

В октябре 2023 года женщина, упавшая на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, умерла. В московской полиции уточнили, что на момент приезда врачей она была жива, но позже скончалась от полученных травм.