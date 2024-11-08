Москва, 8 ноября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. В России уже второй за несколько дней пассажир упал на рельсы в метро из-за собственной невнимательности. Как сообщила прокуратура Москвы, утром 7 ноября мужчина рухнул на пути на станции «Новослободская», засмотревшись в свой телефон. Накануне практически идентичный случай произошёл в петербургском метрополитене.

Олег Елков/ТАСС

«Метро — это место, где нужно быть особенно внимательным и соблюдать правила пользования московским метрополитеном. Важно помнить, что запрещается заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда. Сегодня на станции метро «Новослободская» мужчина отвлекся на мобильный телефон и упал с платформы», — рассказали в столичной прокуратуре.

Как добавили в ведомстве, 44-летний упавший пассажир не пострадал.

Не так повезло жителю Санкт-Петербурга. 6 ноября он получил тяжёлые травмы, упав на строящиеся пути на станции «Спортивная». 38-летний мужчина, засмотревшись в телефон, не заметил, что подошёл к краю платформы, и упал. Его госпитализировали.