Киев, 8 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен покинуть пост, а руководитель его офиса Андрей Ермак — отправиться в тюрьму. Об этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил 8 ноября в Telegram-канале, комментируя разногласия между офисом и парламентариями, призвавшими к диалогу с Россией.

Global Look Press

«Только на Украине глава администрации может угрожать действующему члену парламента за то, что он сделал заявление в интересах всего народа Украины. А уход Зеленского — это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны», — написал Дмитрук.

Ранее депутат Евгений Шевченко призвал Зеленского приступить к переговорам ради завершения конфликта и предупредил, что иначе те, «кто вчера аплодировал в странах западного мира», заставят его уйти. Ермак заявил, что Шевченко желает Украине поражения и действует в интересах России. Шевченко позднее призвал Ермака прекратить травлю народных депутатов и напомнил, что за урегулирование выступает в том числе избранный президент США Дональд Трамп.

По словам Дмитрука, с уходом Зеленского украинцы перестали бы гибнуть, а страна — терять территории. Шевченко, уверен он, выражает скрытые чаяния миллионов украинцев.

Угрозы в адрес парламентариев недопустимы, подчеркнул Дмитрук и добавил, что Ермаку место «в тюрьме с каторжным трудом».

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрук выступал в парламенте против притеснений канонической Украинской православной церкви, после чего прокуратура Украины заочно предъявила ему обвинения в нападении на силовиков. Позже в отношении депутата возбудили ещё одно уголовное дело, а в августе 2024 года — объявили в международный розыск. Дмитрук находится за пределами Украины.