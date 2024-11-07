Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

«Весь российский народ, уверяю вас, настроен именно на такое мирное, миролюбивое развитие ситуации в мире, создающее условия для того, чтобы процветали все участники международного общения», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что мир в будущем должен быть сбалансированным и учитывать интересы всех его участников.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября президент Путин заявил, что суверенное мировоззрение необходимо для определения успешного будущего России. Глава государства подчеркнул, что российский народ не раз это доказывал ― созидал великую державу, открыл человечеству дорогу к звёздам, обеспечил лидерство страны в использовании мирного атома, совершил грандиозные научные и географические открытия.

Российский лидер также высказал убеждённость в том, что, несмотря на текущие вызовы, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня.