Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Любой житель России, независимо от национальности, может назвать себя русским. Об этом 7 ноября заявил в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

По словам главы государства, во время предвыборной президентской кампании в России он увидел по телевизору, как иностранный корреспондент на улице спросил у мужчины в Белгороде, куда он идёт и услышал в ответ, что на избирательный участок. Журналист предостерёг его об опасности, поскольку могут прилететь дроны, зачем ему идти и не боится ли он.

Путин вспомнил, что ответ был коротким.

«Это такой же мужчина, так средний лет он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И с севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду», — уточнил Путин.

После беседы, добавил глава государства, мужчина продолжил свой путь.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Путин заявил, что русские люди и все народы России никогда не пытались продавливать своё мнение в рамках отношений с другими. Русские всегда старались убеждать и заинтересовывать всех в честном партнёрстве и равноправном взаимодействии. История России не раз являлась примером таких понятий, как честь, благородство, миротворчество и снисхождение, добавил глава государства.