Москва, 7 ноября, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Пожар возник в Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского на юго-западе Москвы, сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

На место следуют порядка 30 пожарных расчётов, ведётся эвакуация персонала и пациентов, в числе из реанимации.

Подробности и причины возгорания пока неизвестны. Данные о пострадавших не поступали.

4 ноября пожар вспыхнул в цеху по производству масел на шоссе Энтузиастов в Москве. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В двухэтажном производственно-складском здании горело оборудование и личные вещи. Людей в здании не было. Пожар тушили 46 специалистов и 13 единиц спецтехники.