Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Многие западные страны на сегодняшний день действуют в пользу США, во вред собственным интересам. Сохранение контроля США над Европой в итоге приведёт к ослаблению системы подчиненности, заявил 7 ноября на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай» президент России Владимир Путин.

ИА Регнум Владимир Путин

«Мы же видим, что многие европейские страны, практически все страны Европы, члены НАТО, они во вред своим интересам совершают действия, которые идут на пользу американской политике, американской экономике», — отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что по окончании холодной войны был шанс преодолеть боковые политику и мышление, но США это было не нужно.

Как сообщало ИА Регнум, Европе нужно организовать себя по-новому, пересмотреть отношения с Россией, а затем заняться строительством полноценного и справедливого мирового порядка, призывал в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже. Европейским и другим странам нужно сосредоточиться на строительстве нового миропорядка, поскольку нынешнее мироустройство неполноценно и несправедливо. В этом заключается величайший вызов современности, призвал Макрон.