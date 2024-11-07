Москва, 7 ноября, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Крупный спор «Газпрома» с европейским покупателем Uniper привел к расторжению контрактов этим летом. Стороны упорно отстаивали свои позиции и не пришли к соглашению. При этом Стокгольмский арбитраж присудил немецкой компании более €13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, которые не были поставлены с середины 2022 года. В начале ноября Uniper сообщила о переводе властям ФРГ порядка €530 млн «компенсационных выплат» в рамках претензий к российской компании. ИА Регнум выяснило, как разногласия повлияли на российскую и немецкую стороны.

Global Look Press/Lars Penning/dpa

Суть разногласий

С июня 2022 года российская сторона начала сокращать поставки газа в Германию по «Северному потоку», сославшись на проблемы с газоперекачивающими агрегатами Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая». Дело в том, что на фоне западных санкций невозможно было вовремя провести технологическое обслуживание турбины Siemens, которая использовалась на «Северном потоке».

В конце августа поставки энергоресурса прекратились полностью. А уже в сентябре того же года на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в экономических зонах Швеции и Дании произошли взрывы. Прокачка по первому газопроводу в тот момент была остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения в результате диверсии. Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы Швеции, Дании, Германии, но Россию к нему не допустили. В связи с этим возобновить экспорт по «Северному потоку» не было возможности.

Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж к «Газпром экспорту» в ноябре 2022-го. В немецкой компании отметили, что пришлось закупать энергоресурс у других поставщиков по более высоким ценам, что повлекло дополнительные расходы. В свою очередь «Газпром экспорт» не признал нарушение контрактов и правомерность заявленных требований о возмещении убытков.

В июне текущего года суд в Стокгольме предоставил немецкой компании право на расторжение контрактов и присудил компенсацию в размере €13 млрд за непоставленный газ. После этого Uniper расторгла долгосрочные контракты с «Газпром экспорт». В начале ноября стало известно, что немецкий импортер газа Uniper начал возвращать правительству Германии выделенные ранее в качестве помощи средства, и перевел €530 млн «компенсационных выплат» в рамках претензий за якобы недопоставки газа к «Газпрому».

«История про компенсацию — это про перекладывание немецким правительством, грубо говоря, доступных ему денег из одного кармана в другой, не более того. Ведь Uniper была национализирована немецкими властями вместе с долгами, то есть фактически это было ее спасение. Теперь она принадлежит немецким властям, пока ее не приватизируют в ближайшие годы», — сказал ИА Регнум ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

При этом «Газпром» не может заплатить €13 млрд, считает он. Однако у российской энергетической компании в Европе арестованы, национализированы активы, поэтому не исключено, что то, что с ними связано, могут забрать: газ в трубах, деньги на счетах и так далее. Но «Газпром» списал уже этот ущерб, обратил внимание эксперт. Поэтому, в том числе из-за сокращения поставок газа в Европу и списанного ущерба после национализации активов, по итогам 2023 года концерн получил значительный чистый убыток, который составил 629 млрд рублей.

Ситуация с Uniper — попытка надавить на Россию, уверен доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Он назвал решение суда о компенсации в размере €13 млрд очень странным, учитывая то, что европейские страны сами ранее заявляли, что отказываются от российского газа.

ИА Регнум направило запрос в «Газпром». На момент публикации материала компания комментарий не предоставила.

Перспективы под вопросом

Пока сложно представить, как будут развиваться события с российскими трубопроводными поставками, и когда возобновится экспорт в ФРГ, потому что Германия продолжает вести нерациональную политику по попыткам отказа от российских поставщиков, хотя это невыгодно для самой страны. Немецкая экономика в последнее время демонстрирует негативные тенденции и находится на грани рецессии. Получая ресурсы из РФ, в том числе газ, отрасль имела неплохие темпы роста, но теперь всё изменилось.

В то же время, несмотря на то, что в ФРГ заявляют, что отказались от газа из РФ, — это не совсем так. С большой долей вероятности государство получает российский энергоресурс из других европейских стран, уверен Чирков.

Внутри Германии есть довольно существенное промышленное лобби, которое может теоретически воспользоваться какой-то новой политической ситуацией, чтобы поднять вопрос о восстановлении отношений с Россией, хотя бы частично. Но для этого должна измениться ситуация в самой Европе, отмечает со своей стороны Митрахович. Однако, по его мнению, в текущей политической ситуации очень сложно себе представить, чтобы западная энергетическая компания, в том числе Uniper, могла бы договориться с «Газпромом» о новых поставках.

К тому же, если покупатель в лице Европы и поставщик в виде России длительное время не будут готовы договориться о восстановлении прежних трубопроводных поставок, то есть риск, что в будущем будет сложнее их возобновить из-за того, что во второй половине этого десятилетия ожидается приход в Европу новых крупных объемов сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и других стран, объяснил эксперт. В связи с этим возможно также падение цен на СПГ.

«В этих условиях даже если политическая обстановка будет уже благоволить тому, чтобы контракты по трубопроводному газу восстановить, есть риск, что это будет сделать сложнее», — подчеркнул он.

Кроме того, сложность в восстановлении поставок может быть связана с тем, что Европа прошла стадию деиндустриализации. В европейских странах сократилось потребление газа, энергоемкие отрасли — металлургия, химия, машиностроение — стали проседать, отметил эксперт. Предприятия заинтересованы в перевозе производств в другие страны, в которых проще развиваться.

Тем не менее в России не раз заявляли, что готовы к запуску нитки газопровода «Северный поток — 2», старт которого был заморожен Германией. В том числе об этом говорил российский президент Владимир Путин. Кроме того, в начале ноября депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель поднял вопрос о возможности ремонта и введения в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».