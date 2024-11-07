Саратов, 7 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Водители могут избежать административной ответственности, если они превысили скорость и разогнались до 135 км/ч и более, уходя от атаки беспилотника, поскольку эти действия совершались в условиях крайней необходимости, заявили в мэрии Саратова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Saratovnews сообщило о рекомендациях мэрии для водителей в случае обнаружения БПЛА. Водителям следует остановиться, покинуть транспортное средство и спрятаться в укрытии, но если дорога пустая, можно разогнаться до скорости 135 км/ч и более, чтобы уйти от атаки, отмечалось в сообщении.

«Водителю нужно руководствоваться статьёй 2.7 Кодекса об административных правонарушениях — это действие лица в состоянии крайней необходимости. Действие лица в состоянии крайней необходимости относится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении», — заявили в мэрии «РИА Новости».

При указанных условиях производство по делу не может быть начато, а начатое — подлежит прекращению, добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об угрозе атаки беспилотников. В аэропорту Гагарин в Саратове были введены временные ограничения.

Дежурные силы ПВО в течение ночи на 7 ноября обнаружили и уничтожили 15 украинских беспилотников над двумя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Воронежской области было ликвидировано 14 беспилотников ВСУ, ещё один дрон был перехвачен и уничтожен над Белгородской областью.