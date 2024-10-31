Саратов, 31 октября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Информация о возможной угрозе атаки беспилотников в Саратовской области поступила от Минобороны, сообщил 31 октября губернатор Роман Бусаргин.

Николай Гынгазов/ТАСС Саратов

«От Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА», — сообщил Бусаргин в своём Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие. Как отметил глава региона, экстренные службы приведены в полную готовность.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 октября российские силы противовоздушной обороны сбили 21 дрон над территорией страны: восемь — в Ростовской, пять — в Курской, три — в Волгоградской, два — в Брянской, один — в Белгородской, один — в Воронежской области и один — над акваторией Чёрного моря.