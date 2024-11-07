Ялта, Крым, 7 ноября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым», сообщила 7 ноября глава администрации Ялты Янина Павленко.

Telegram/Янина ПаVленко

«Ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым» сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот — певец Данко», — написала Павленко в Telegram-канале и напомнила, что артист живёт и работает в Ялте шесть лет.

Отряды «Барс-Крым» формируются в прибрежных городах по инициативе главы Крыма Сергея Аксёнова для противодействия проникновению на полуостров диверсантов.

Как сообщало ИА Регнум, бывшие бойцы штурмового подразделения группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с позывными Маэстро и Абакан создали в зоне специальной военной операции вокально-инструментальный ансамбль «Херсонский шторм», который закреплён за 70-й дивизией. Маэстро до боевой службы был артистом Академического хора Московского метрополитена, Абакан — автором-исполнителем собственных песен.

Маэстро рассказал, что решение о создании ансамбля принял командир 70-й дивизии, после того как услышал песню о своём подразделении. Бойцы надеются, что состав ансамбля со временем станет больше. Первый концерт они провели в подземном госпитале. Маэстро и Абакан исполняют множество классических композиций времён Великой Отечественной войны и собственные военные песни.