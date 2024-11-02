Херсон, 2 ноября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Бывшие бойцы штурмового подразделения группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с позывными Маэстро и Абакан создали в зоне специальной военной операции вокально-инструментальный ансамбль «Херсонский шторм», который закреплён за 70-й дивизией.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

Маэстро до боевой службы был артистом Академического хора Московского метрополитена. Он стал участником спецоперации как доброволец после того, как его коллег призвали в Вооружённые силы в рамках частичной мобилизации.

«Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам», — сказал боец, слова которого приводит «РИА Новости».

Другой солист ансамбля служил вместе с Маэстро в одном штурмовом подразделении. До того, как уйти добровольцем на фронт он был автором-исполнителем собственных песен.

Маэстро рассказал, что решение о создании ансамбля принимал командир 70-й дивизии после того, как услышал песню о своём подразделении. Бойцы надеются, что состав ансамбля со временем станет больше. Первый концерт они провели в подземном госпитале.

Маэстро и Абакан исполняют множество классических композиций времен Великой Отечественной войны, а также собственные военные песни. Они также заявили, что мечтают выступить в Кремле. Помимо этого, Маэстро хотел бы спеть с его бывшим художественным руководителем Борисом Таракановым, который явялется главным дирижером Академического хора Московского метрополитена.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что заслуженная артистка России Юлия Чичерина вместе с фронтовым коллективом Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступила с концертом для бойцов группировки войск «Центр» в зоне спецоперации Вооружённых сил России. Кроме своих песен на стихи писателя Александра Проханова, Чичерина совместно с музыкантами и балетной группой ансамбля также исполнила несколько новых песен о жителях Донбасса.