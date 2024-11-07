Вашингтон, 7 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Американская брокерская компания Interactive Brokers закрыла ряд счетов граждан России из-за санкционных рисков, а не в связи с гражданством клиентов, заявила пресс-служба компании 7 ноября.

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Минимизация указанных рисков не направлена только на клиентов из России, сказано в сообщении.

«Interactive Brokers постоянно анализирует свою подверженность санкциям и другим рискам финансовых преступлений в юрисдикциях, в которых работает компания, что приводит к закрытию определённых счетов», — отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Interactive Brokers начала рассылать клиентам с гражданством РФ и видом на жительство в странах ЕС уведомления, что их счета в течение месяца будут закрыты. Ограничения коснулись в том числе граждан, которые платят налоги в странах Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, американская компания и ранее вводила ограничения в отношении клиентов из России. В июне 2022 года российские и белорусские юридические лица утратили возможность открывать новые позиции с ценными бумагами ЕС.

Помимо СВО Россия ведёт финансовые войны с недружественными странами, которые обложили РФ санкциями в части расчётов в иностранных валютах и международных платежей, заявил 6 ноября министр финансов России Антон Силуанов. Россия прошла проверку на прочность, и, несмотря на многочисленные санкции, экономика страны работает, а темпы её роста выше мировых, отметил глава Минфина.