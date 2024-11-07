Москва, 7 ноября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Военнослужащий из зоны СВО узнал, что его 17-летняя девушка в опасности, и срочно связался со своими родителями, которые позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Оперативники прибыли на адрес, но было уже поздно — над девушкой успели надругаться. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В ночь на 6 ноября Сергей К. (имя изменено) позвонил своим родителям и попросил срочно вызвать наряд полиции в один из частных домов в городе Кемерово. Там, по словам молодого человека, насильно удерживают его 17-летнюю девушку Ирину С. (имя изменено). Сам молодой человек участвует в СВО и сейчас находится в зоне проведения спецоперации, поэтому не мог заступиться за неё. Родители передали информацию в полицию Кемеровской области, на место срочно выехал наряд.

«Прибыв на место происшествия, оперативники установили, что в одном из частных домов Кемерово 48-летний водитель местного предприятия Александр А. совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней студентки», — рассказал источник ИА Регнум.

Потерпевшая девушка и подозреваемый были доставлены в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств случившегося. Оперативники установили, что Александр обманом заманил девушку в свой дом. По данному факту проводится проверка, по результатам которой правоохранители будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ХМАО сотрудник Росгвардии надругался над подростком, угрожая ему пистолетом. 29 октября в оперативные службы ХМАО поступило заявление о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении 17-летнего подростка. В ходе проверки сообщения было установлено, что ночью 29 октября 30-летний росгвардеец заманил к себе в автомобиль парня.