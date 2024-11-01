Нижневартовск, Югра, 1 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Заместитель командира взвода нижневартовского филиала вневедомственной охраны Росгвардии заманил подростка в свой автомобиль, где под угрозой пистолета надругался над мальчиком. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

29 октября в оперативные службы ХМАО поступило заявление о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении 17-летнего подростка. В ходе проверки сообщения, было установлено, что ночью 29 октября 30-летний росгвардеец Сергей В. (имя изменено) заманил к себе в автомобиль 17-летнего Ивана С. (имя изменено).

«30-летний Сергей В., заместитель командира взвода Нижневартвоского МОВО-филиал ГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» под угрозой предмета похожего на пистолет совершил в отношении 17-летнего Ивана С. иные действия сексуального характера», — рассказал собеседник агентства.

В тот же день мужчину задержали. Следователи изъяли у него мобильный телефон, охолощенный пистолет, а также автомобиль марки ВАЗ, в салоне которого произошло преступление. Следственный комитет России по ХМАО возбудил уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Согласно санкциям статьи, преступнику грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Алтайском крае задержали гражданина Германии, который год назад получил российский паспорт, его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Во время обыска в его доме нашли наркотики.