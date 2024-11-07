Москва, 7 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Житель Москвы пострадал из-за желания спеть дуэтом с чужой женой в одном из караоке-клубов на Кузнецком мосту. Он попал в больницу с переломом костей черепа. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

4 ноября в полицию обратился 27-летний Кирилл З., мужчина попросил найти и привлечь к ответственности своего обидчика, который в одном из караоке-клубов ударил его по голове бутылкой. По словам пострадавшего, причиной стала песня, которую он исполнил дуэтом со спутницей другого посетителя. Всё началось с того, что Кирилл обратил внимание на вокальные данные одной гостьи заведения, ему очень понравился тембр её голоса, и он решил пригласить женщину совместно исполнить песню. Но она была не одна, поэтому Кирилл спросил разрешения у её супруга. Мужчина разрешил жене спеть с незнакомцем, но в середине песни передумал и схватил бутылку.

«27-летний житель Москвы пояснил, что через несколько минут после начала исполнения песни данный мужчина без объяснения причины, взял стеклянную бутылку с водой и бросил её в заявителя. Бутылка попала ему в голову, таким образом он получил травмы: ушиб глаза и окологлазничной области, открытая рана и гематома век, перелом верхней стенки орбиты», — рассказал собеседник ИА Регнум.

По заявлению пострадавшего полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают личности всех участников происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что между посетителями ресторана на Малой Бронной произошёл конфликт, который обернулся дракой со стрельбой.