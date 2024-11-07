Санкт-Петербург, 7 ноября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Завод под Санкт-Петербургом, на котором собирали телевизоры марок Philips, Sony, и Sharp, прекратил производство. Об этом сообщили журналистам в китайской компании TPV Technolog, которая владеет указанным предприятием.

Информацию приводит «Коммерсантъ». Предприятие находиться в Шушарах. Причиной остановки называется угроза вторичных санкций со стороны США и ЕС. Кроме того, организация якобы испытывала проблемы с оплатой комплектующих через Китай.

Коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов, который также подтвердил информацию о прекращении работы предприятия, утверждает, что в настоящий момент владельцы прорабатывают вопрос о распродаже остатков продукции и компонентов.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич в свою очередь высказал мнение о том, что завод в Шушарах прекратил работу не из-за угрозы санкций, а ввиду изменения бизнес-стратегии TPV Technology.

По его словам, российский рынок не являлся для компании приоритетным. В связи с этим, как предположил Манкевич, TPV Technology решила отказаться от конкуренции с более популярными в РФ китайскими брендами.

Компания открыла сборку телевизоров в Ленинградской области в середине 2011 года.