Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Японская корпорация Toyota временно прекратила работу своего автомобильного завода в Санкт-Петербурге. Однако компания не собирается уходить с российского авторынка.

Toyota

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«На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе, — сообщили ИА REGNUM во внешней пресс-службе компании. — Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры «Тойота» и «Лексус» работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет».

Как отмечает ИА REGNUM, проблемы в логистике в свою очередь вызваны реакцией стран Запада на проведение специальной военной операции Вооружёнными силами РФ.

Стоит отметить, что ранее на своём сайте Toyota заявила о «сочувствии» в отношении ситуации на Украине. Компания планирует направить 2,5 млн евро в виде гуманитарной помощи, и такую же сумму — органам ООН по оказанию помощи беженцам.

Ранее компания заявила, что из России в Японию вернутся сотрудники Toyota Motor совместно с семьями. На сегодняшний день прямых рейсов между Москвой и Токио нет, поэтому им придётся добираться домой через третьи страны.

Несмотря на приостановку работы завода Toyota Motor в России, компания не планирует покидать рынок страны. Все официальные дилерские центры продолжают работать в штатном режиме.

Ранее другие японские автомобильные корпорации заявили о приостановке своих проектов в России в связи с ситуацией вокруг Украины.