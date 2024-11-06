Берлин, 7 ноября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Министры от Свободной демократической партии Германии (СвДП) решили выйти из состава правящей коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии) — «красные», Свободная демократическая партия — «жёлтые» и партия «Зелёные»). Об этом 6 ноября сообщил глава фракции свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр, передает агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Он подчеркнул, что решение о направлении дальнейшего развития страны будет за избирателями.

СвДП, по словам Дюрр, продолжит вести конструктивную политику. При этом отдельные проекты будут обсуждаться между всеми демократическими фракциями, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что распад коалиционного правительства произошёл из-за нежелания главы минфина Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины. По словам Хабека, у Германии своя роль в Европе, а борьба на Украине идёт якобы «за мир и свободу».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал вынужденной отставку министра финансов Кристиана Линднера, пояснив, что целью такого шага является предотвращение ущерба стране. По данным немецких СМИ, недовольный экономической политикой правительства Линднер подготовил документ, включающий пакет экономических мер. В нём предлагались меры, противоречащие повестке партии «Зелёные» и партии социал-демократов (СДПГ), лидером которой является Шольц.