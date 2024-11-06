Курск, 6 ноября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области с 6 августа превысили 30 тыс. человек, сообщила 6 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ.

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В минувшие сутки потери ВСУ в регионе составили более 250 человек.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 050 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США (и иную технику. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Также 6 ноября пресс-служба военного ведомства проинформировала, что подразделения ВС РФ в минувшие сутки отразили четыре контратаки противника и сорвали одну атаку.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области. Такой вывод она сделала из серии постов Сырского в социальных сетях.

В то же время обозреватели американского журнала Forbes в этот же день написали, что украинские войска могут вести подготовку к ещё одному наступлению на приграничные районы России. Журналисты предположили, что целью ВСУ может стать приграничье Брянской и Белгородской областей. К такому выводу они пришли, изучив характеристики техники, которую киевский режим собрался использовать для нападения.

4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попытались отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.