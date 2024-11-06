Таганрог, Ростовская область, 6 ноября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В Ростовской области в цехе по производству детских площадок вспыхнул крупный пожар. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инцидент произошёл на улице Москатова, 35 в Таганроге. Огонь охватил три ангара.

«По оперативным данным, площадь составляет 1 тыс. кв. м», ― уточнили в ведомстве.

В ликвидации возгорания задействовали 24 человека и семь единиц техники.

О причинах пожара не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству окон в Ростове-на-Дону. К тушению огня в здании на улице 2-я Краснодарская привлекли 20 спасателей и четыре единицы техники. Площадь пожара достигала 200 кв. м. Огнеборцам потребовалось два часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

В Москве 4 ноября пожар вспыхнул в цеху по производству масел на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В двухэтажном производственно-складском здании горело оборудование и личные вещи. Людей в здании не было. Пожар тушили 46 специалистов и 13 единиц спецтехники.