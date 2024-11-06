В Нижегородской области открылась новая школа по нацпроекту «Образование»
Выкса, Нижегородская область, 6 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Новая школа на тысячу мест открылась в городе Выксе Нижегородской области. Она построена в рамках национального проекта «Образование» по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общая площадь новой школы составляет 21,6 тыс. кв. м, это позволило разметить все необходимое для комфортного получения знаний. В школе оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный зал и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, работают столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории, созданы и помещения для кружковой работы. На прилегающей территории созданы физкультурно-спортивная и игровая зоны, а также предусмотрены площадки для выращивания плодовых и овощных культур и цветочно-декоративных растений.
«Новая школа в Выксе — хороший пример современного подхода к организации образовательного пространства, — подчеркнул Глеб Никитин. — Школьники смогут получать качественное образование, кроме того, создание дополнительных мест позволяет разгрузить другие учебные заведения. Также очень важно, что школа приспособлена для маломобильных людей: в ней установлены пандусы и два лифта».
«Корпорация развития сдала в эксплуатацию уже семь школ, построенных в рамках концессии», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Он напомнил, что всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.
«Это грандиозный проект для всего округа, он крайне важен для решения вопроса с учебой детей в несколько смен. Теперь в Выксе действует 21 общеобразовательная школа. Каждая из них открывает новые возможности для реализации потенциала юных выксунцев: будущих лидеров и профессионалов», — заявил глава Выксы Владимир Кочетков.