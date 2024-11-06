Выкса, Нижегородская область, 6 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Новая школа на тысячу мест открылась в городе Выксе Нижегородской области. Она построена в рамках национального проекта «Образование» по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.

Корпорация развития Нижегородской области В Нижегородской области открылась новая школа по нацпроекту «Образование»

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общая площадь новой школы составляет 21,6 тыс. кв. м, это позволило разметить все необходимое для комфортного получения знаний. В школе оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный зал и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, работают столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории, созданы и помещения для кружковой работы. На прилегающей территории созданы физкультурно-спортивная и игровая зоны, а также предусмотрены площадки для выращивания плодовых и овощных культур и цветочно-декоративных растений.

«Новая школа в Выксе — хороший пример современного подхода к организации образовательного пространства, — подчеркнул Глеб Никитин. — Школьники смогут получать качественное образование, кроме того, создание дополнительных мест позволяет разгрузить другие учебные заведения. Также очень важно, что школа приспособлена для маломобильных людей: в ней установлены пандусы и два лифта».

«Корпорация развития сдала в эксплуатацию уже семь школ, построенных в рамках концессии», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Он напомнил, что всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.

Корпорация развития Нижегородской области В Нижегородской области открылась новая школа по нацпроекту «Образование»

«Это грандиозный проект для всего округа, он крайне важен для решения вопроса с учебой детей в несколько смен. Теперь в Выксе действует 21 общеобразовательная школа. Каждая из них открывает новые возможности для реализации потенциала юных выксунцев: будущих лидеров и профессионалов», — заявил глава Выксы Владимир Кочетков.