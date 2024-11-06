Нововоронеж, Воронежская область, 6 ноября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. До четырёх человек возросло количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области, в городе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 6 ноября сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По уточнённым данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы», — написал губернатор региона.

Как уточнил Гусев, в результате пожара повреждены огнём три квартиры. Из девятиэтажного дома, где произошло ЧП, эвакуированы жители одного подъезда, всего 32 человека. Пункт временного размещения организован для жильцов в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-Арена».

С целью оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор обещал совместно с муниципалитетом оказать поддержку всем пострадавшим при пожаре гражданам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что один человек погиб, ещё один пострадал в результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном жилом доме в Нововоронеже. Спасатели эвакуировали из горящего дома 32 жильцов, в том числе одного ребёнка, при эвакуации использовались маски спасаемого из-за сильного задымления в подъезде.