Нововоронеж, Воронежская область, 6 ноября, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один пострадал в результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном жилом доме в Нововоронеже. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Иван Шилов ИА Регнум Бытовой взрыв

Информация о возгорании в жилом девятиэтажном доме, расположенном на улице Набережная в Нововоронеже, поступила в региональное ведомство в 02:20 мск. На месте происшествия пожарные подразделения обнаружили несколько горящих квартир и плотное задымление в подъезде.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 32 жильцов, в том числе одного ребёнка, при эвакуации использовались маски спасаемого, чтобы не допустить отравления людей продуктами горения. К тушению пожара и спасению людей привлекались 48 человек и 16 единиц техники.

Ликвидация пожара объявлена в 04:22 мск. Огнём повреждены три квартиры, пострадал мальчик-подросток 2008 года рождения. В ходе борьбы с огнём обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается.

Вероятной причиной возгорания назван взрыв бытового газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме в Черкесске. По предварительной информации, в одной из квартир произошла вспышка паров газовоздушной смеси, имеются разрушения на четвёртом и пятом этажах. В результате происшествия один человек погиб. Из дома силами пожарно-спасательных подразделений эвакуировано около 50 человек.