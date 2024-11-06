Варшава, 6 ноября, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Шантажировать Украину военной помощью в связи с вопросом о жертвах Волынской резни призвал вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак. Соответствующее заявление политик сделал 5 ноября в эфире телеканала TVP Info.

Иван Шилов ИА Регнум Волынская резня

«По моему мнению, Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», — пояснил Босак.

Как указал вице-спикер, международная политика большей частью состоит из шантажа, поэтому предложенный им вариант не является плохим. По словам Босака, «добродушность» Польши не принесёт ей пользы и не поможет разрешить ситуацию.

Аэропорт Ясенка в польском Жешуве является ключевым логистическим центром, через который на Украину поставляется военная, гуманитарная и иная помощь со всего Евросоюза.

В ходе Волынской резни в 1943 году сотрудничавшая с нацистскими войсками ОУН («Организация украинских националистов» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) ― УПА (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожила десятки тысяч человек, большинство из которых составляло этническое польское гражданское население на территории Волыни на Западной Украине. Также массовые убийства поляков совершались бандеровцами в Восточной Галиции и на территории воеводств II Польской республики. В Варшаве считают это геноцидом польского населения.

В 2017 году Украина ввела мораторий на поисково-эксгумационные работы на территории Волыни. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выражал готовность отменить этот мораторий.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре текущего года польские власти пригрозили, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не разрешит провести эксгумацию тел жертв Волынской резни.

26 сентября МИД Польши обвинил власти Украины в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, которые погибли во время Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943 году в период Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда 24 сентября напомнил о сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и их участии в Холокосте в годы Второй мировой войны. В связи с этим польский лидер призвал жителей Украины помнить, что у их страны много «трудных тем».