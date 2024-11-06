Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Увольнение премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с поста министра обороны Йоав Галант объяснил разногласиями по трём вопросам: проблеме создания госкомиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, спорами в связи с освобождением заложников, удерживаемых в секторе Газа, и по теме призыва ультраортодоксов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом Галант заявил 6 ноября в телеобращении, которое транслировали ведущие СМИ Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Мое отстранение от должности является результатом разногласий по трем вопросам», — уточнил Галант.

По мнению израильского министра, все граждане Израиля призывного возраста должны служить в армии и защищать государство, без исключений. Поэтому Галант выступает резко против того, чтобы в парламенте страны приняли закон, освобождающий от службы в армии большое количество граждан.

Также Галант пояснил, что для освобождения заложников из плена ХАМАС государству Израиль придётся идти на уступки, хотя они будут болезненными. И по вопросу расследования событий 7 октября Галант отметил, что Израиль должен извлечь уроки и сделать выводы из произошедшего после расследования событий. Глава минобороны призвал создать государственную комиссию по расследованию.

«Оборонная система Израиля сильна, мы наносим удары нашим врагам и побеждаем их», — добавил Галант.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр ИзраиляБиньямин Нетаньяхуобъявил о своём решении уволить с поста министра обороны Йоава Галанта и назначить на его место главу МИД Исраэля Каца. Пост последнего предложено занять министру без портфеля Гидеону Саару.

Из-за отставки главы минобороны Израиля Галанта в Тель-Авиве начались протесты, люди перекрыли движение автотранспорта по ключевому шоссе «Аялон» в центре Тель-Авива в обоих направлениях.