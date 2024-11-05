Тель-Авив, Израиль, 5 ноября, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галанта с поста министра обороны, сообщила 5 ноября канцелярия премьера.

Global Look Press/Amos Ben Gershom/Israel Gpo

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны были доверие и очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — пояснил своё решение премьер Израиля.

По словам Нетаньяху, на пост главы минобороны будет назначен министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Его место предложено занять министру без портфеля Гидеону Саару.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что на протяжении последних месяцев просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку. Бен-Гвир отмечал, что Галант не может изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля.

65-летний Галант занимал пост министра обороны Израиля с конца 2022 года. В марте 2023 года его уволили из-за того, что он критиковал судебную реформу, проводимую Нетаньяху. Однако затем решение было отменено, и Галант остался на своём посту.