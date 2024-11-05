Тель-Авив, Израиль, 5 ноября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Несколько тысяч протестующих против увольнения главы министерства обороны Израиля Йоава Галанта полностью перекрыли движение автотранспорта по ключевому шоссе «Аялон» в центре Тель-Авива в обоих направлениях. Об этом 5 ноября сообщает портал Ynet.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

Отмечается, что демонстранты жгут костры прямо на проезжей части. Кроме того, зафиксированы стычки между протестующими и водителями, которые пытались проехать по шоссе, но их не пропускала толпа.

Также сообщается, что участники акции протеста перекрыли движение по одной из центральных улиц в Хайфе и заблокировали шоссе в районе Нетании.

Стихийные протестные акции начались в Израиле вечером после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о решении отправить в отставку главу минобороны Галанта. В Иерусалиме сотни протестующих пришли к резиденции премьер-министра и требуют проведения досрочных выборов.

Призыв провести акцию протеста после отставки главы минобороны Галанта опубликовал в соцсети Х лидер оппозиции в парламенте Яир Лапид. Как указал политик, увольнение министра обороны в разгар войны является полным безумием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер Израиля Нетаньяху принял решение уволить Галанта с поста министра обороны. На его пост премьер-министр планирует назначить главу МИД еврейского государства Исраэля Каца. Пост последнего предложено занять министру без портфеля Гидеону Саару.

Причиной увольнения министра обороны Галанта премьер Израиля назвал образовавшийся дефицит доверия между ними и невозможность продолжать военную кампанию в прежнем ключе из-за возникших разногласий.

65-летний Галант занимал пост министра обороны Израиля с конца 2022 года. В марте 2023 года его уволили из-за того, что он критиковал судебную реформу, проводимую Нетаньяху. Однако затем решение было отменено, и Галант остался на своём посту.