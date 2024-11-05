Салехард, 5 ноября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. 150 школьников с Ямала и из других регионов России стали свидетелями запуска ракеты-носителя «Союз 2.1б» на космодроме «Восточный». Поездка в Амурскую область стала осуществлением мечты, о которой весной говорил президент РФ Владимир Путин, поздравляя семью ямальских оленеводов Пяк с золотой свадьбой. Внук оленеводов Ростислав мечтал увидеть запуск космического корабля собственными глазами.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО и Дмитрия Белкина, «Роскосмос медиа» Ямальские школьники и губернатор Дмитрий Артюхов увидели запуск ракеты

Благодаря инициативе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и сотрудничеству с «Роскосмосом», на космодроме побывал не только Ростислав, но и другие талантливые школьники, включая детей участников СВО и ребят из проекта «Большая перемена». Они не только наблюдали за пуском ракеты, но и приняли участие в образовательных экскурсиях в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства автономного округа.

В конференц-зале космодрома школьники получили уникальную возможность задать вопросы главе «Роскосмоса» Юрию Борисову. Он рассказал им о перспективах коммерческого освоения космоса и анонсировал будущий проект российской орбитальной станции. Такие встречи вдохновляют молодое поколение и открывают новые горизонты для исследований.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО и Дмитрия Белкина, «Роскосмос медиа» Ямальские школьники и губернатор Дмитрий Артюхов увидели запуск ракеты

«Надеюсь, что эта поездка во многом предопределит выбор будущей профессии для многих участников. Каждый из вас увидел, что инженерные науки решают сегодня сложнейшие вызовы в самых разных отраслях — от космоса до добычи полезных ископаемых. Уверен, что эмоции от поездки вдохновят вас учиться ещё усерднее и точно останутся с вами на всю жизнь», — сказал Дмитрий Артюхов.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО и Дмитрия Белкина, «Роскосмос медиа» Ямальские школьники и губернатор Дмитрий Артюхов увидели запуск ракеты

Поездка была организована в рамках проекта «Здесь начинается космос», который раскрывает для детей удивительный мир науки и технологий.