Севастополь, 5 ноября, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 5 ноября объявил о баллистической угрозе в городе.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — сказано в сообщении Развожаева, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор также сообщил о прекращении движения общественного, в том числе морского пассажирского транспорта.

Через семь минут Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в Севастополе.

3 ноября ИА Регнум передавало, что по Крымскому мосту временно приостановили движение автомобильного транспорта. Также движение транспорта по мосту временно приостановили ночью 24 октября. Позже Развожаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны.

27 сентября в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, собиравших данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста. Один из них передал противнику координаты установки ПВО в Керчи, информацию о перемещениях российской военной техники и сведения об объекте ОПК в регионе. Второй подозреваемый собирал и передавал Киеву информацию о расположении в Севастополе российских военнослужащих и военной техники.