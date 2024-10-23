Севастополь, 24 октября, 2024, 01:33 — ИА Регнум. В Севастополе ночью 24 октября работали системы противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Ранее в Севастополе была объявлена ракетная опасность.

Развожаев добавил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Он попросил население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

В 01:23 губернатор Севастополя сообщил об отмене ракетной опасности. Сигнал тревоги длился 13 минут.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто ночью 24 октября.

Морская авиация российского Черноморского флота уничтожила ночью 23 октября четыре украинских безэкипажных катера в Чёрном море.