Москва, 5 ноября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В приложении VK Видео появилась многомиллионная библиотека клипов, сообщили в пресс-службе VK.

пресс-служба VK

Нововведение позволит пользователям смотреть видео любимых контентмейкеров и открывать новых через короткий формат в удобном приложении, а авторам — расширять свою аудиторию, указали в пресс-службе.

«Все видео, загруженные через VK Клипы или ВКонтакте, доступны для просмотра в VK Видео. В приложении сервиса VK Клипы можно найти в отдельном табе нижнего меню с иконкой кулака и двумя пальцами. А также в карусели раздела «Главное» и на страницах авторов. Просмотры коротких вертикальных роликов синхронизируются с общим показателем просмотра VK Клипов и учитываются при монетизации контентмейкеров», — говорится в сообщении.

Так пользователи получили доступ к многомиллионной библиотеке видео короткого формата и теперь испытают новый опыт просмотра в привычном приложении. Авторам же новый инструмент даёт возможность расширить дистрибуцию контента и продвигать своё творчество на дополнительной площадке.

Клипы доступны для просмотра в приложении VK Видео на смартфонах с Android и iOS, а также на Smart TV и Android TV.

1 ноября в «VK Видео» заработал «детский режим». Как отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин, категория детского контента стала одной из самых быстрорастущих на платформе, а число пользователей в этой категории за несколько месяцев увеличилось в три раза.