Москва, 1 ноября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. «Детский режим» в приложении «VK Видео» заработал на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам вице-президента по музыкальным и видеосервисам VK Николая Дуксина, категория детского контента стала одной из самых быстрорастущих на платформе, а число пользователей в этой категории за несколько месяцев увеличилось в три раза.

«Суммарное количество просмотров показывает фантастический рост почти в 10 раз (+815%). Сегодня почти у каждого ребенка есть собственный смартфон, и фактически появилось поколение, которое потребляет контент с рождения. Наша задача — создать безопасную зону для детей, а также предложить разнообразный контент: от добрых и вечных мультиков «Союзмультфильма» до образовательного и обучающего», — отметил вице-президент.

Самыми популярными по числу просмотров за октябрь стали мультсериалы «Маша и Медведь», «Три Кота», «Синий трактор», «Буба», развивающий сериал «Цветняшки» и телеканал «Мульт». На платформе можно найти контент киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «Ноль плюс Медиа», «Мельница», группы компаний «Рики». В ближайшем будущем компания планирует начать сотрудничество с новыми киностудиями, блогерами и авторами контента.

«Детский режим» представляет собой библиотеку безопасного видеоконтента для детей от 0 до 12 лет. Юные зрители без рекламы могут посмотреть лицензионные мультфильмы, развивающие видео, контент популярных блогеров, семейные фильмы и интерактивные ролики. Также предусмотрена функция безопасного поиска по заранее подобранной вручную базе. Теперь благодаря запуску на мобильных устройствах на Android ролики возможно смотреть даже в дороге.

Для активации режима нужно зайти в профиль в приложении «VK Видео», перейти в раздел «Детям» и во всплывающем окне установить четырёхзначный PIN-код. Сразу после его ввода произойдет переключение на «Детский режим». Информация об основном взрослом профиле будет скрыта. Дети не смогут вернуться в него даже при перезагрузке приложения.

Ранее функция стала доступна на Smart TV и Android TV и скоро появится в приложении VK Видео на смартфонах и планшетах с iOS.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября «VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе искусственного интеллекта выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Изменения позволяют пользователям быстро подписываться на заинтересовавших авторов. Для создателей контента обновления станут дополнительным инструментом для привлечения новой аудитории, уверены разработчики.

В начале месяца специалисты «Ростелекома» и VK внедрили улучшения для ускорения загрузки контента «VK Видео» для абонентов телекоммуникационной компании. На инфраструктуре «Ростелекома» установлено более сотни кеш-серверов VK. Это позволило на 20% сократить задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента.