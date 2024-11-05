Владикавказ, 5 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова скончалась 4 ноября. Её было 36 лет. Об этом сообщили в филиале театра.

Мариинский театр Марина Ринчинова

«Мария была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком», ― говорится в сообщении на сайте филиала.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам творчества Ринчиновой.

Муж оперной певицы Найдан Ринчинов в беседе с aif.ru сообщил, что его супруга была на седьмом месяце беременности.

«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», ― рассказал Ринчинов.

Мария Ринчинова родилась в Республике Бурятии. Окончила музыкальный колледж им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ, а также Российскую академию музыки имени Гнесиных. Затем успешно солировала в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

С 2023 года Ринчинова стала солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра, где дебютировала в роли няни в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Также она запомнилась зрителям по ролям бабушки в «Снежной Королеве» и Риты Осяниной в «А зори здесь тихие».